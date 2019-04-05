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TSK'ya 5 yeni İHA/SİHA

5 yeni Bayraktar TB2 İHA ve SİHA Deniz Kuvvetler Komutanlığına teslim edildi.

05 Nisan 2019 Cuma 09:40
TSK'ya 5 yeni İHA/SİHA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmak üzere 5 adet Bayraktar TB2 İHA/SİHA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini duyurdu.

TSK'nın envanteri yeni silahlı insansız hava araçlarıyla güçleniyor. Yapılan operasyonlarda güvenlik güçlerimize etkili hava desteği sağlayan İHA ve SİHA'lara yenileri eklendi.

SSB Başkanı İsmail Demir, 5 adet Bayraktar TB2 İHA/SİHA'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini açıkladı. İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmek üzere beş adet Bayraktar TB2 İHA/SİHA'nın kabulünü gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 09:40
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