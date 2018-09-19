TSK'ya 2 ANKA-S daha!
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yerli imkanlarla ürettiği 2 yeni ANKA-S Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.19 Eylül 2018 Çarşamba 14:19
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yerli imkanlarla üretilen ANKA'ların Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatları sürüyor.
Batman'daki uçuşların ardından 3'üncü kademe teslimatlar da gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine 2 ANKA-S daha katıldı. Böylece Hava Kuvvetleri envanterindeki ANKA-S sayısı 8'e yükseldi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen ANKA-S, uydudan kontrol kabiliyetiyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabiliyor.
YIL SONUNA KADAR 2 TANE DAHA GELECEK
İnsansız hava aracı sistemleri kapsamında rekor seviyede operasyona hazırlık seviyesi yakalayan ANKA-S sisteminin teslimatları kademe kademe sürüyor. Yıl sonuna kadar 2 ANKA-S teslimatı daha yapılması hedefleniyor.
Vatan nöbetinde 10 bin saat uçuş süresine ulaşan ANKA'lar, sınır güvenliği ve terörle mücadele faaliyetlerine de güç katıyor.
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