TSK’ya 11 adet KALKAN II teslim edildi

KALKAN II Hava Savunma Radarı – HBT Projesi, ASELSAN REHİS Sektör Başkanlığı tarafından yürütülen KALKAN-II Hava Savunma Radarı Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan X-Bant Çok Kanallı RF Döner Eklem ve Dalga Kılavuzu biriminin tasarımı ve üretimini kapsamaktadır. Proje süresince teslim edilecek olan 19 adet birimden 11 adedinin teslimatı gerçekleştirildi.

KALKAN-II, orta irtifa hava hedeflerinin 3 boyutta doğru ve hızlı tespit ve teşhisini yapan bir mobil arama ve takip radarıdır. KALKAN-II, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hava Savunma Erken İkaz Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS)’nin ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O)’nin ana arama radarı olarak kullanılmaktadır.

Çok huzmeli ve faz dizili elektronik taramalı anteni ile üs, liman, fabrika ve benzeri kritik bölgeleri koruma uygulamaları için kendi başına veya komuta kontrol sistemleri ile kullanıma uygun yapıdadır.

Sistem, araç ve sensör grubundan oluşmaktadır. Sensör grubu römork üzerine monteli olup, araç ile çekilerek harekat bölgesine intikali gerçekleşmektedir. Operatör, araç içerisinde veya uzak komuta özelliği sayesinde araçtan ve sensörden uzakta çalışmasını sürdürebilmektedir.

KALKAN-II Radar Sistemi, doğrudan taarruz edilen satıhtaki unsurların güvenliğini sağlamaya yönelik olarak, nokta ve bölge hava savunma icrası amacıyla düşman hava tehdit unsurlarının alçak ve orta irtifa hava savunma katmanında üç boyutta tespiti, takibi, sabit ve döner kanatlı olarak sınıflandırılmasını ve dost kuvvet teşhisini yapmak için geliştirilen 2008 yılından bu yana yurdun birçok noktasında görev yapan KALKAN Hava Savunma Radarının performans özellikleri artırılan bazı kritik birimleri yerlileştirilerek yeni nesil ürünlerle değiştirilen müşteri istekleri doğrultusunda konfigürasyonunda değişiklikler yapılan hava savunma radar sistemidir.