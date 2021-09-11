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Ekonomi TSK’nın uydusu için düğmeye basıldı
Ekonomi

TSK’nın uydusu için düğmeye basıldı

Türk Hava Kuvvetlerine hizmet veren Göktürk-1 Uydusu’nun yerini alacak yüksek çözünürlüklü Göktürk Yenileme Keşif Gözetleme Uydusu’nun başlangıç toplantısı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 11:30:00 -
TSK’nın uydusu için düğmeye basıldı

Türkiye’nin uydu alanında faaliyet gösteren firmalarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ABD’nin başkenti Washington’daki dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021’de üretim ve geliştirme çalışmaları yürüttüğü uyduları tanıttı.

Şirket, fuarda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile temmuz ayında imzalanan Göktürk Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında üretilecek uydunun maketini de sergiledi.

Göktürk Yenileme Keşif Gözetleme Uydusu’nun, 2016’da yörüngesine yerleştirilen Göktürk-1 Uydu Sistemi’nin görev ömrü tamamlamasından sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yüksek çözünürlüklü elektro-optik uydu görüntüsü ihtiyacını karşılaması amaçlanıyor.

TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, “Geçen ay projenin başlangıç toplantısını yaptık. Aslında TUSAŞ olarak inisiyatif alıp öz kaynaklarla 2018’de çalışmalara başladık ve önemli aşamalar katettik. Bu sayede aslında görev tanımlama/gözden geçirme aşamasına ulaştık” dedi. Nas, “Göktürk-1’den bu yana geliştirdiğimiz kritik kabiliyetlerimizi ve diğer şirketlerimizin yetkinliklerini yeni uyduya koyacağız. Tamamıyla kendimizin kontrol edebildiği bir uyduya kavuşmuş olacağız. Garanti dönemindeki desteği sınırlı şekilde verebilirken kendi geliştirdiğimiz uyduda tüm desteği biz verebileceğiz” açıklamasında bulundu.
Yeni Akit Gazetesi

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