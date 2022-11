TSK'nın operasyonları ile nefesi kesilen PKK'dan can havli ile son sözler!

Yeniakit.com.tr

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve yurt dışındaki başarılı operasyonları ile nefesi kesilen PKK terör örgütü can havli ile son seslerini çıkartıyor.

İHA ve SİHA'larımızın bombardımanı ile başlarını inlerinden çıkartamayan PKK'lıların elebaşısı Duran Kalkan, Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya iftira attığı Medya Haber'de konuştu.

İsim kullanmadan İstiklal'deki alçak saldırıyı sahiplenen Kalkan, "PKK’nın kuruluş ayı Kasım’dayız. Şimdiden kutlamalar, büyük eylemler oluyor. Değişik yöntemlerle, farklı alanlarda sürekli eylem halinde olacağız. Kadın da eylem içinde olacak. Her yer eylem yeri, her an eylem anı olacak.” dedi.