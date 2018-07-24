TSK'nın M60 tankları artık daha güçlü

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tanklarının sahada göstermiş olduğu yüksek başarı doğrultusunda ordu envanterindeki tüm M60T tanklarının modernize edilmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda SSB ile ASELSAN arasında 1 No’lu Sözleşme Değişikliği imzalandı.

SSB ve ASELSAN arasında imzalanan FIRAT-M60T Projesi kapsamında yapılan ilavelere bağlı olarak 96,7 milyon avro ve 25 milyon TL artış bedeli için sözleşme değişikliği imzalandı. Gerçekleştirilen değişiklik ile sözleşme toplam bedeli 206 milyon avro ve 50 milyon TL oldu.



Sözleşme değişikliği kapsamında ayrıca PULAT Aktif Koruma Sistemi M60T tanklarına entegre edilmeye başlanacak. PULAT Aktif Koruma Sistemi sahip olduğu yüksek teknoloji radar ile M60T tanklarına yöneltilen tanksavar füzelerini havada tespit ederek füzeleri tanklara çarpmadan önce uygun mesafede imha ediyor. PULAT Aktif Koruma Sistemi ile tanklara tam koruma kalkanı sağlayacak olup aynı anda birden çok füze havada imha edilebilecek.



FIRAT-M60T Projesi, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonları devam ederken ivedilikle hayata geçirildi ve modernize edilen tanklar ordumuzun kullanımına sunuldu. M60T modernizasyonu kapsamında dünya üzerindeki en modern tanklardan biri elde edildi. Tankların gerek yakın-orta mesafe atış kabiliyetleri, gerek yakın-uzak mesafe beka ve savunma yetenekleri gerekse de tankların ve personelin idamesine yönelik yetenekler üst seviyelere çıkarıldı.



Entegrasyonu gerçekleştirilen her bir tank, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından doğrudan operasyonlarda kullanıldığı için modernize edilen tanklar askeri personel ile birlikte çok yoğun testlere tabi tutuldu. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonuna katılan tankçı personel tarafından ASELSAN modernizasyonu sonrasında tankların ATGM tanksavar füzelerine karşı çok büyük bir başarı sağladığı ve aynı zamanda meskun mahalde tankların operasyonel yeteneklerinin arttırıldığı bildirildi. ASELSAN tarafından üretilen sistemler muharebe ortamında başarısını ispat ederken (Combat-Proven) modernizasyonu gerçekleştirilen tanklar halen aktif olarak göreve devam ediyor.