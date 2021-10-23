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Gündem TSK'nın köşeye sıkıştırdığı PKK'nın kirli oyunu ifşa oldu! Vatandaşlar uyarıldı
Gündem

TSK'nın köşeye sıkıştırdığı PKK'nın kirli oyunu ifşa oldu! Vatandaşlar uyarıldı

TSK'nın başarılı operasyonları neticesince iyice köşeye sıkışan ve sayıları azalan terör örgütü PKK bu kez de terörle mücadele edenlerle ilgili cinsel içerikli alçakça paylaşımlar yaparak itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Köy korucuları cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyleyerek vatandaşları bu konuda uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 16:46:00 -
TSK'nın köşeye sıkıştırdığı PKK'nın kirli oyunu ifşa oldu! Vatandaşlar uyarıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her geçen gün biraz daha güçsüz hale getirdiği terör örgütü PKK, yeni oyunlar oynamaya devam ediyor. Hain terör örgütünün son oyunu ise kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Köy korucuları, PKK tarafından terörle mücadele edenleri karalamaya yönelik yapılan cinsel içerikli paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Yurt içinde ve yurt dışında tam gaz yürütülen operasyonlar sayesinde artık iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK, giderek alçalıyor. Örgütün son oyunu da kirli yüzlerini bir kez daha herkesin gözünün önüne serdi. Hakkari'nin Çukurca ilçesi Ormanlı köyü Korucu Başı Selman Ediş, terör örgütü ve yandaşlarının yeni bir oyun peşinde olduğunu belirterek, vatandaşların sosyal medyada yapılan paylaşımlara inanmamasını istedi.

"Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk"

Açıklamalarına devam eden Selman Ediş, "Son zamanlarda Hakkari'de ve Çukurca'da sağlanan huzur ortamını bozmak maksadıyla terör örgütü ve yandaşları tarafından sosyal medya kullanılarak; güvenlik güçleri, korucular ve bazı vatandaşları karalamaya yönelik cinsel içerikli alçakça paylaşımlar yapılmaktadır. Bu alçak paylaşımlara yönelik Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşlar bu paylaşımlara inanmasın" dedi. İftiralarla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

 

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