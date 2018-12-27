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TSK'nin "kamikazeleri" artıyor

STM tarafından geliştirilen ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan "kamikaze İHA"ların teslimatı hız kazandı- Bugüne kadar partiler halinde 65 döner kanatlı vurucu İHA teslimatı gerçekleşirken, bunlara yakın zamanda 50 adet Kargu daha eklenecek

27 Aralık 2018 Perşembe 11:00
TSK'nin "kamikazeleri" artıyor

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en yeni silahlarından olan ve "kamikaze" benzetmesi yapılan vurucu insansız hava araçlarının (İHA) teslimatı hızlandı.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından geliştirilen döner kanat vurucu İHA'lar, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerinin kullanımına sunuluyor.

STM'nin güvenlik güçlerine ilk Kargu teslimatı hibe şeklinde gerçekleşti. Bu ilk teslimatla birlikte 10 adet kamikaze İHA kullanıma sunuldu.

Bundan kısa süre sonra STM ilk Kargu siparişini aldı ve yapılan sözleşme doğrultusunda güvenlik güçlerine bu kez 15 adet Kargu teslim edildi.

Son olarak geçtiğimiz günlerde 40 adet Kargu teslimatı daha gerçekleştirildiği Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından açıklandı.

Böylece bugüne kadar partiler halinde yapılan teslimatların sayısı 65'e ulaştı. Yakın zamanda yapılacak yeni teslimatla envantere 50 adet Kargu daha girecek.

- İhracat için geri sayım

Kargu'nun güvenlik güçlerine teslimatı sürerken, ihracatına yönelik de çalışmalar yürütülüyor.

Vurucu İHA'lara özellikle Orta Doğu ve Türk cumhuriyetlerinde ilgi olduğu belirtiliyor. Yürütülen görüşmelerde önemli mesafe alınırken, yakın zamanda ilk ihracatın gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

STM, ayrıca vurucu İHA ailesini geliştirerek sürü teknolojisi ve yapay zeka özellikleriyle çoklu hedeflere saldırabilir noktaya getirmek için çalışıyor.

- Operasyonel ihtiyaca göre farklılaşıyor

Özellikle meskun mahalde güvenlik güçlerine katkı sağlaması planlanan Kargu ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabiliyor, tehdit unsurları etkisiz hale getirilebiliyor.

Kargu'nun aerodinamik tasarımını ve ağırlık konfigürasyonunu optimum seviyeye getiren STM, farklı operasyonel ihtiyaçlara da yanıt vermek üzere bu İHA için çeşitli tip ve özelliklerde harp başlıkları geliştirdi.

Bu geliştirmelerle yetinmeyen STM, Kargu'nun mühimmat etki alanını ve kapasitesini genişletti.

Hedef tespit ve isabet oranı da artırılan Kargu, çok daha karmaşık görevlerin üstesinden gelebilir hale dönüştürüldü. Buna göre Kargu, birbirine benzer unsurların bulunduğu kalabalıklarda dahi verilen hedefi diğerlerinden ayırt edip işaretleyerek etkisiz hale getirebilecek hassasiyete ulaştı.

Kargu, farklı operasyonel ihtiyaçlar için 1,5 kilograma kadar 3 farklı tipte patlayıcı taşıyabiliyor.

Kargu, görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip bulunuyor. Yer kontrol noktasına dönüş enerjisi kalmadığında düşmanın eline geçmemek için güvenli bir yüksekliğe tırmanıp kendini imha edebilen Kargu, hedefe dalış safhası dahil, herhangi bir aşamada görevin iptaline ve eve dönüşe olanak sağlıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:00
  1. kamikaze İHA
  2. KARGU
  3. Savunma Sanayii Başkanlığı
  4. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ
  5. STM

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