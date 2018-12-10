TSK'nın gücüne güç katacak

Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı (Hürjet) Projesi'ne yönelik çalışmalar Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile iş birliği içinde çok yönlü sürüyor.

Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Projesi kapsamında Hürjet'in dış geometrisi donduruldu, sistem yerleşim çalışmaları devam ediyor. Rüzgar tüneli testleri gerçekleştirilen projede, gelecek yılın ilk aylarında ön tasarım gözden geçirilecek. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile uçağın operasyon konseptine yönelik çalışmalar yürütülürken, ilerleyen dönemde iş birliği, harbe hazırlık faaliyetleriyle devam edecek. İlerleyen dönemde kanat başta olmak üzere deneme imalatlarına başlanacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Ağustos 2017’de Türk Hava Kuvvetleri’nin ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçları hedef alınarak Hürjet Projesi başlatıldı.

Operasyon konsepti Hava Kuvvetleri ile çalışılıyor

Gelinen aşamada, Hürjet'in dış geometrisi donduruldu, sistem yerleşim çalışmaları ise devam ediyor.

Bu arada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile uçağın operasyon konsepti üzerinde çalışılıyor. İlerleyen dönemde ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile harbe hazırlığa geçiş toplantısı yapılacak. Ayrıca bir ön tasarım gözden geçirme toplantısı gerçekleştirilecek.

Bunun yanında kanat başta olmak üzere deneme imalatlarına başlanacak ve mühendislik geliştirme benzetim ortamı hayata geçirilecek.

Hem pilot yetiştirecek hem operasyonel olacak

Proje kapsamında iki konfigürasyonda Hürjet üretilecek. Bunlardan biri tamamen eğitim uçağı odaklı, ikincisi aynı uçağın silahlı varyantı olacak. Silahlı varyantında, uçağa atış kontrol radarı, harici yük ve atış kontrol sistemleri ile çeşitli görev sistemleri eklenecek.

İhtiyaç büyüyor

Gelecek 10 yıl içerisinde Türk Hava Kuvvetleri de dahil olmak üzere pek çok silahlı kuvvetin mevcut jet eğitim uçaklarının yerini gelişmiş sürümlerine bırakacak olması sebebiyle artan ihtiyacı karşılamak üzere ABD, Avusturalya, Brezilya, Avusturya, Bulgaristan, Belçika, Kolombiya, Fransa, Tayvan, Peru, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsveç gibi ülkeler çalışmalar yürütüyor.

Aynı zamanda, yeni nesil savaş uçaklarının üstün performansları ve harp teknikleri, jet eğitim uçaklarında daha üst seviye performans ihtiyacını beraberinde getiriyor.