TSK’nin giremeyeceği hiçbir yer yoktur

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polatlı'da gerçekleştirilen Ateş Serbest-2020 faaliyetindeki konuşmasında, hedeflerin tek atışta tam isabetle vurulmasının önemine değindi. "Attığımızı vurmamız lazım" diyen Akar, bunun için eğitimin önemine işaret etti. Akar, "Biz tabii ki barış, diyalog diyor, bütün problemlerimizin siyasi şekilde çözülmesini istiyoruz. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bir taraftan da atalarımızın dediği gibi, 'Hazır ol cenge istersen sulh-ü salah' mantığıyla cenge hazır olacağız. Silahlı Kuvvetlerimizin her zamankinden daha etkin ve caydırıcı olmaya mecburiyeti var, bu bir seçim değil zorunluluk" dedi.



Hassas bir dönemden geçildiğine, bölgede önemli gelişmelerin yaşandığına, tehdit ve tehlikelerin arttığına dikkati çeken Akar, "Gelişmeleri takip ediyor ve bunlara karşı aldığımız tedbirlerle ülkemiz, milletimiz için yapmamız gereken güvenlik ve savunma hizmetini en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Karada, denizde, havada 83 milyon halkımızın, 780 bin kilometrekarelik vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın egemenliği, güvenliğini ve bağımsızlığı için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ ve benzeri terör örgütleri tamamen yok edilecek ve milletimizi bu belalardan kurtaracağız. İster Irak'ın ister Suriye'nin kuzeyinde nerede terörist, terör ini varsa, bu inlere girildi ve başlarına yıkıldı. Mehmetçik, 'girilemez' denilen her yere girdi" diye konuştu.



Her şeyi göze aldık



Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin ise şunları söyledi: "Tüm samimiyetimizle, diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde sorunlarımızı konuşup halledelim istiyoruz. Fakat Türkiye'ye 1950 metre, Yunanistan'a ise 580 kilometre mesafede olan 10 kilometrekarelik Meis Adası'nın 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı olamaz. Bunu kabul etmeyiz. Böyle dediğimizde biz gerginlik istiyoruz gibi söylüyorlar. Biz ne kadar diyalogdan, siyasi çözümden yanaysak hakkımızı çiğnetmeyeceğimizi de bilmeleri gerekir. Bunun dışında üçüncü ülkelerin akla, mantığa, hukuka uymayarak hadlerini ve boylarını aşan birtakım kurallar koymaya çalışmaları boş bir gayrettir. Bu konuda her şeyi göze alacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.”



30 sene susanlar bir anda barıştan söz etmeye başladı



Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil hedeflere yönelik saldırıları sonrasında Azerbaycan'ın öz topraklarını işgalden kurtarmaya yönelik başlattığı harekata da değinen Akar, şunları kaydetti: "30 senede ne yapıldı? Koskocaman bir hiç. Ne zaman ki Azerbaycanlı kardeşlerimiz Ermenistan'ın saldırılarını artırmasının ardından öz topraklarını almak için faaliyetlere başlayınca 30 seneden beri susanlar, barıştan, ateşkesten, görüşmelerden, müzakereden bahsetmeye başladılar. Bu işin çok basit bir yolu var, Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını terk edecek, bölgeye getirdiği paralı askerleri çıkaracak, teröristleri bölgeden gönderecek ve meseleyi bitirecek. Bu kadar basit.”



Şehit ve gazileri de minnetle anan Akar, "Peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetleri, aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır" diyerek sözlerini noktaladı.