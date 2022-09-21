TSKGV Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Koordinasyon Toplantısında Milli Savunma Sanayii vurgusu

YENİ AKİT ANKARA

SSB Başkanı ve TSKGV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir: “Halkımızın TSKGV’ye gittikçe artan oranda büyük bir teveccühü var. Bu hem savunma sanayiinin gelişmesi ile ilgili kamuoyu algısının artması hem de ülkemizin içinde bulunduğu mücadeleler ile ilgili halkımızın desteğini gösteren önemli bir unsur” Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Koordinasyon Toplantısı, vakıf genel merkezinde düzenlendi. Vakfa bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan SSB Başkanı ve TSKGV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma sanayiinin milletimiz nezdinde bir gurur vesilesi olmaya başladığını, bu çalışmalarda amiral gemisini ise vakıf şirketlerinin teşkil etiğini söyledi. Vakfın Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek ve modern teçhizat ve ekipmanlarla donatmak amacını hatırlatan Demir, “Halkımızın da gittikçe artan oranda vakfa büyük bir teveccühü var. Bu da yine hem savunma sanayiinin gelişmesi ile ilgili kamuoyu algısının artması hem de ülkemizin içinde bulunduğu mücadeleler ile ilgili halkımızın desteğini gösteren önemli bir unsur” şeklinde konuştu. Demir, şunları kaydetti: "Vakıf yönetimi ile yakın işbirliği içinde olmak önemli ve bu toplantı da aslında bunu sağlamak amaçlı bir faaliyet. Zaman zaman vakfı ziyaret edip zaman zaman vakıf yönetim kurulunun şirketlerimizde toplantılarını yapıyoruz. Bu da koordinasyonumuzu derinleştiren bir unsur oluyor” TSKGV Genel Müdür V. Sadık Piyade’nin vakfın faaliyetlerine ilişkin sunum yaptığı toplantıda bağlı ortaklık ve şirketlerin önümüzdeki döneme ilişkin yapacağı çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.