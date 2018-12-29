TSK’dan rekor kıran paylaşım: Aziz şehitlerimize ithaf olunur

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bünyesinde yer alan personellerden oluşan koro tarafından söylenen Vatan Marşı klibini paylaştı.

TSK'nın sosyal medya sitelerinde paylaşılan klipte TSK bünyesindeki çeşitli birimlerde görev yapan personellerden oluşan koronun Vatan Marşını söylemesi yer alıyor.

Klip, "Vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize ithaf olunur" ifadesi ile başlıyor.





