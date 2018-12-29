TSK’dan rekor kıran paylaşım: Aziz şehitlerimize ithaf olunur
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), "Aziz şehitlerimize ithaf olunur" ifadesi ile paylaştığı klip, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.29 Aralık 2018 Cumartesi 11:49
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bünyesinde yer alan personellerden oluşan koro tarafından söylenen Vatan Marşı klibini paylaştı.
TSK'nın sosyal medya sitelerinde paylaşılan klipte TSK bünyesindeki çeşitli birimlerde görev yapan personellerden oluşan koronun Vatan Marşını söylemesi yer alıyor.
Klip, "Vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize ithaf olunur" ifadesi ile başlıyor.
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