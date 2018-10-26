TSK'dan PKK'ya büyük darbe!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18-26 Ekim'de terör örgütü PKK/KCK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Şırnak, Hakkari ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara devam edildi.

Operasyonlarda, yurt içi ve dışında 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bir RPG-7 roket atar, 12 piyade tüfeği, 8 tabanca, 2 makineli tabanca, bin 422 muhtelif hafif silah mühimmatı, 35 kilogram amonyum nitrat, 9 kilogram C-4 ve A4 patlayıcı madde, 16 el bombası ve 2 telsiz ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince 8 el yapımı patlayıcı imha edildi, 7 silah mevzisi, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarda 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Sınır hattında alınan tedbirler sonucu ve operasyonlarla 10 kilo 600 gram uyuşturucu, 20 litre kaçak akaryakıt, 14 bin 734 paket kaçak sigara, 72 muhtelif silah ve 15 cep telefonu ele geçirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 585 oldu.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de, mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda bugüne kadar 299 mayın ve bin 616 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Münbiç bölgesi

Daha önce mutabık kalınan "Münbiç Yol Haritası" ve "Münbiç Güvenlik Prensipleri" doğrultusunda, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, 18 Haziran'dan bu yana 66 bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.

Öte yandan, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca icra edilecek Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerine yönelik 9 Ekim'de başlayan ortak eğitimler devam ediyor. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından ortak devriye faaliyetlerine başlanacak.