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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Öldürüldüler

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 6 terörist öldürüldü.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:54
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Öldürüldüler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.'' denildi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:54
  1. tsk
  2. pençe harekatı

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