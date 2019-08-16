TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı TSK, Irak'ın kuzeyinde Zap, Gara, Kandil ve Asos'a yönelik düzenlediği hava harekatında 13 hedefi vurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

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