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Gündem TSK'dan Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya büyük darbe! 15 terörist sarı torbada
Gündem

TSK'dan Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya büyük darbe! 15 terörist sarı torbada

Yeniakit Publisher
2024-07-26 12:59:00 - 2024-07-26 13:17:07
TSK'dan Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya büyük darbe! 15 terörist sarı torbada

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde15 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi” ifadelerine yer verdi.

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