Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TSK'dan "Irak" açıklaması! İmha edildiler

Türk Silahlı Kuvetleri, (TSK) Irak kuzeyinde yoğunlaşan teröristlere yönelik operasyonlarda 10 hedefin imha edildiğini açıkladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:48
TSK'dan "Irak" açıklaması! İmha edildiler

TSK, Irak kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 10 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere operasyon düzenledi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 25 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde; teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 10 hedef imha edilmiştir" denildi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 17:48
  1. ırak
  2. pkk
  3. TSK
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'un yeni sembolü olacak kulede son durum
    1. İstanbul'un yeni sembolü olacak kulede..
    2. Faciadan dönüldü! Kazada 9 kişi..
    3. Afrin'de mühimmat ve örgütsel doküman..
    4. Bakan Kaya'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na..
    5. Başbakan'dan Abdullah Gül'e uyarı geldi
    6. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu AYM töreninde..
    7. Başbakan'dan Abdullah Gül yorumu
    8. Kabil'de patlama!
    9. Diriliş Ertuğrul bu akşam neden yok?
    10. Erbakan Vakfı'ndan Saadet Partisi'ne..
    11. WhatsApp'tan şok karar, artık o yaş..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya..
    13. Türkiye'nin ilk şova dayalı havacılık..
    14. Borsa haftayı nasıl kapattı? İşte..
    15. Cumhuriyet Gazetesi davasında karar bu..
    16. Türkiye'ye doğrudan yatırım yüzde 15..
    17. Filistinli bir gazeteci daha İsrail..
    18. Bakan Faruk Özlü: Birtakım girişimler,..
    19. CHP heyetinden Demokrat Parti'ye ziyaret
    20. Dikkat çeken açıklama! "O besinin..
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı