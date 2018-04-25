TSK'dan "Irak" açıklaması! İmha edildiler

TSK, Irak kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 10 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere operasyon düzenledi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 25 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde; teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 10 hedef imha edilmiştir" denildi.