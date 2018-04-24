TSK'dan "Irak" açıklaması: Hedefler vuruldu
TSK, sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Avaşin ve Basyan bölgelerindeki 9 hedefin imha edildiğini açıkladı.24 Nisan 2018 Salı 19:46
Mehmetçik, terör örgütüne yurtiçi ve yurtdışında nefes aldırmıyor.
9 HEDEF İMHA EDİLDİ
TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap, Gap, Avaşin ve Basyan bölgelerine yönelik bugün düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzi olarak kullanılan 9 hedefin imha edildiği bildirildi.
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