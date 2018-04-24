TSK'dan "Irak" açıklaması: Hedefler vuruldu

Mehmetçik, terör örgütüne yurtiçi ve yurtdışında nefes aldırmıyor.

9 HEDEF İMHA EDİLDİ

TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap, Gap, Avaşin ve Basyan bölgelerine yönelik bugün düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzi olarak kullanılan 9 hedefin imha edildiği bildirildi.