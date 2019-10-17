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TSK'dan bağış! O ülkenin askerlerini giydirecek

Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali Ulusal Ordusu’na 60 bin takım askeri üniforma ve postal bağışladı.

17 Ekim 2019 Perşembe 10:39
TSK'dan bağış! O ülkenin askerlerini giydirecek

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu’daki Türk askeri eğitim merkezinde Somali ordusuna yapılacak giysi bağışı için imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Somali ordusuna 60 bin takım askeri üniforma ve postal, Somali donanmasına da 3 bin 862 parça giysi teçhizatı bağışladığı aktarıldı.

Mogadişu’daki Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından açılmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:39
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Somali Ulusal Ordusu

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