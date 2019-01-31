0553 313 94 23

TSK'da FETÖ ile yoğun mücadele

FETÖ ile mücadelesini sürdüren TSK'da önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirmeler doğrultusunda son 7 ayda toplam 1076 personel açığa alındı.

31 Ocak 2019 Perşembe 07:02
TSK'da FETÖ ile yoğun mücadele

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda, bakanlık onayı ile toplam 1076 personel açığa alındı.

Edinilen bilgiye göre, TSK'da FETÖ ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik, karargah ve kurumlarda devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar çalışmalarda hassasiyetle kullanılıyor.

FETÖ ile bağlantı ihtimali olan personelin belirlenmesine katkı sağlayan kıstasların etkinlikle kullanılması sonucunda, olağanüstü halin kaldırılmasının ardından geçen yaklaşık 7 aylık sürede TSK’da 1076 personel bakan onayıyla açığa alındı.

Açığa alınanlardan 624'ünün Kara Kuvvetleri, 107'sinin Deniz Kuvvetleri ve 345'inin ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu öğrenildi. Açığa alınan personele yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Mücadele, tüm kuvvet komutanlıkları, karargah, birlik ve kurumlar tarafından, bir bütün halinde, hiçbir fark olmaksızın, belirlenen kıstaslar doğrultusunda, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Yeni bilgi ve belgeler çıktıkça bu mücadele devam etmekte, gereği yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

FETÖ ile mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Akar, "FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe, TSK daha da güçleniyor. Birlik, beraberlik, arkadaşlık, dostluk, silah arkadaşlığı, dayanışma arttıkça TSK'nın da gücü artıyor. Böylece TSK, daha etkin, daha caydırıcı ve daha saygın hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 06:37
  1. TSK
  2. FETÖ
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akgülay'ın ifadesi ortaya çıktı
    1. Akgülay'ın ifadesi ortaya çıktı
    2. Her yalanı delillerle çürütüldü..
    3. İsrail'deki Etiyopyalı Yahudiler..
    4. ABD'de korkunç iddia! Öyle bir..
    5. "Hartum'a doğru ilerlemeyi bekleyen 5..
    6. Türkiye'yi sarsan olaylarda..
    7. Yemen'de 6 bin 700'den fazla çocuk..
    8. Gelirim 1000 TL diyen Berkay'a büyük..
    9. Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
    10. "Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi"
    11. Terör örgütü YPG Esed rejiminin..
    12. UNRWA, Filistinli mültecilere hizmete..
    13. Keskin nişancı dehşeti: 1 ölü, 6 yaralı
    14. "Türkiye-ABD ilişkileri NATO ittifakı..
    15. TSK'da FETÖ ile yoğun mücadele
    16. Toprak ev yağmurdan yıkıldı, bir aile..
    17. İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a..
    18. Sözde indirim! Vatandaşı böyle..
    19. O desteğin ardından tepki yağdı!
    20. Yine oldu! Dikkat bir uyarı daha
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Almanya'dan büyük küstahlık! Türkiye'ye silah satışı...
    Almanya'dan büyük küstahlık! Türkiye'ye silah satışı...
    Faşizan sol'cu Leman, FETÖ'ye böyle göz kırptı!
    Faşizan sol'cu Leman, FETÖ'ye böyle göz kırptı!