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TSKB Genel Müdürü İnce: “Kadın istihdamı, son 2 yılda yüzde 20 arttı”

TSKB Genel Müdürü Suat İnce: Türkiye’de kadının iş hayatındaki katılımı maalesef arzu ettiğimiz seviyelerde değil, Avrupa ve dünya standartlarının aşağısındadır.

07 Mart 2019 Perşembe 10:44
TSKB Genel Müdürü İnce: “Kadın istihdamı, son 2 yılda yüzde 20 arttı”

TSKB Genel Müdürü Suat İnce: Türkiye’de kadının iş hayatındaki katılımı maalesef arzu ettiğimiz seviyelerde değil, Avrupa ve dünya standartlarının aşağısındadır. Aradan geçen iki yılda, kredi sağladığımız şirketlerde, kredi kullanımı sonrası kadın istihdamının yüzde 20 arttı”şeklinde konuştu.



Kadın dostu kredi programıyla şirketleri kadın istihdamına yönelik somut ve ölçülebilir adımlar atma konusunda destekleyen Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), “Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat Eşitliği” başlıklı bir konferans düzenlendi. Düzenlenen konferansla fırsat eşitliğinin önemine bir kez daha dikkat çekildi.



TSKB olarak kalkınma hedeflerini sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık temelinde gerçekleştirmek için çalıştıklarını ifade eden TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “AFD ile iki yıl önce temelimi attığımız kadın istihdamı kredi programımız, kapsayıcı finansman konusunda ülkemize örnek teşkil ediyor. Ortak tasarladığımız kredi teması çerçevesinde temin ettiğimiz 100 milyon Euro tutarındaki krediyle; kadın istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği konularını odağına alan bir sosyal kalkınma projesi başlattık” şeklinde konuştu.



Kadınların işgücüne katılımının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de önemli fırsatlar barındığına dikkat çeken İnce, “Biz de TSKB olarak özel sektöre sunduğumuz finansal desteklerimiz ve danışmanlık hizmetlerimizle uzun yıllardır ev ödevimizi tüm titizliğimizle yapmaya devam ediyoruz. Bu yönde global iş ortaklarımızdan gelen destek ve ilave finansman kaynakları motivasyonumuzu daha da artırıyor. Diğer yandan, gerek politikalarımız gerek proje ve uygulamalarımızla, kendi kadın dostu şirket karnemizi yüksek tutmak yönünde sorumluluk alıyoruz. Ülkemizin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması için fırsat eşitliği ve kadın istihdamına yönelik desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.



“Son 2 yılda kadın istihdamı yüzde 20 arttı”


İnce sözlerini şu şekilde tamamladı: “BiliyorsunuzTürkiye’de kadının iş hayatındaki katılımı maalesef arzu ettiğimiz seviyelerde değildir. Avrupa ve dünya standartlarının aşağısındadır. Aradan geçen iki yılda kredi sağladığımız şirketlerde kredi kullanımı sonrası kadın istihdamının yüzde 20 arttığını görüyoruz. Biz bunu 100 milyon euroluk fonla, kendi çabamızla yapmaya çalıştık. Burada sağlanan gelişme son derece önemli. Daha sevindirici olan konu bu konudaki potansiyeli ortaya koymuş olmak” şeklinde konuştu.



“Cinsiyet eşitliği firmalar için önemli bir yatırım alanı”


Sürdürülebilir kalkınmaya giden yolda önemli bir rol oynayan cinsiyet eşitliğinin, insani bir yükümlülük olmasının yanı sıra, firmalar için de önemli bir yatırım alanı oluşturduğununaltını çizen AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) Grup Türkiye Direktör Yardımcısı Emily Huang, cinsiyet eşitliğini, yatırımların finansmanında dikkate alınan sosyal etki faktörleri arasında öncelikli bir konumda. Cinsiyet eşitliği konusunda ihtiyaç duyulan değişimin gerçekleştirilmesinde, finansal kurumların önemli bir rolü var” bilgisini verdi.



“Zorunlu eğitimin 12’ye çıkartılması güzel gelişme”


Kadın işsizliğinin erkek işsizliğinden daha yüksek olduğunu belirten konferansta konuk konuşmacı olarak katılan TÜSİAD Baş Ekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu,“Türkiye’de yaşayan kadınların eğitim düzeyininin Avrupa düzeyindeki eğitimlere çıkarılması gerekiyor. Bunun için 8 yıllık eğitimin zorunlu olması ve bunun 12’ye çıkartılması, kız çocuklarındaki eğitimin artması güzel gelişme” şeklinde konuştu.”

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:44
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