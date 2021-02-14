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Dünya TSK yeni bir üs kuruyor!
Dünya

TSK yeni bir üs kuruyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yeni askeri üs inşasına başladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 20:04:00 -
TSK yeni bir üs kuruyor!

Suriye'deki saha kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Hama'nın kuzeybatı kırsalında, Gab Ovası bölgesinde kalan Kastun köyünde TSK için yeni bir askeri üs inşa ediliyor.

Kaynaklar tarafından aktarılan bilgide askeri üssün bölgeye hakim bir tepe üzerine inşa edilmesi için TSK'nın bir sürede bölgede devam eden keşif gezilerinden sonra çalışmaların başladığı bildirildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Ocak ayı içinde yayınladığı bir haberde Türkiye'nin Kastun köyünde askeri üs inşası için keşif çalışmaları yürüttüğünü, bölgeye bu kapsamda ağır silah sevkiyatı gerçekleştirildiğini aktarmıştı.

Türkiye, geçtiğimiz yıl İdlib, Halep ve Hama kırsalında, Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin kuşatmasında kalan gözlem noktalarının tamamını tahliye etmişti.

Kastun köyü konumu:

TSK'nın Kastun köyünde inşa edeceği askeri üsle birlikte İdlib ve kırsalındaki noktalarda bulunan üs sayısının 64'ü geçeceği belirtiliyor.

Kaynak: Mepanews

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