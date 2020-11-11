TSK yapılanmasına baskın: 70 gözaltı
FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları gerekçesiyle İstanbul merkezli 21 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 1'i tabip albay, 1'i tabip yüzbaşı, 15'i muvazzaf ve 45'i ihraç 60 askerleri personelin de arasında bulunduğu 70 kişiden 48'ini yakalandı.
Gözaltına alınanlar arasında, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve astsubaylar ile doktor, sağlık teknikeri ve sivil mahrem imamların bulunduğu öğrenildi. Firari 32 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.