TSK vurmaya devam ediyor! 38 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.12 Kasım 2018 Pazartesi 14:35
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine son üç günde icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş toplam 38 bölücü terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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