TSK vurmaya devam ediyor! 38 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine son üç günde icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş toplam 38 bölücü terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.