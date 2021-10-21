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Gündem TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Taybet Bilen öldürüldü
Gündem

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Taybet Bilen öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve MİT'in 8 Ekim'de gerçekleştirdiği ortak operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde kadın sorumlusu Taybet Bilen öldürüldü. SİHA'larla düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 07:29:00 - 2021-10-21 08:02:24
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Taybet Bilen öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha vuruldu. PKK'nın sözde kadın sorumlusu SİHA ile gerçekleştirilen nokta operasyonunda öldürüldü. Öldürülen kadın teröristin aynı zamanda Gara bölgesi sorumluları aracında da yer alıyordu.

Kuzey Irak'ın Kerkük-Süleymaniye yolu üzerindeki Kara Ancir'de düzenlenen SİHA operasyonunda 4 PKK'lı terörist öldürüldü.

TSK-MİT ortak operasyonu ile nokta atışıyla etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin Şırnak'ın Uludere ilçe nüfusuna kayıtlı terör örgütü PKK/YJA sözde komutanlarından Şilan Goyi kod adlı Taybet Bilen oldugu açıklandı Gara bölgesi sorumluları arasında da yer alan terörist Bilen, Mahmur kampına giderken etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

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