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TSK ve MİT'ten ortak operasyon

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 20:10:00 -
TSK ve MİT'ten ortak operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordinasyonunda gerçekleştirilen ortak operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."

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