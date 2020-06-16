TSK ve MİT'ten ortak operasyon
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordinasyonunda gerçekleştirilen ortak operasyona ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."