TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyine ortak operasyon TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2'si kadın 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen teröristlere hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, tarafından Twitter'dan yapılan açıklamaya göre tespit edilen 2'si kadın 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. KAYNAK: HABER7

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