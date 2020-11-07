Milli Savunma Bakanlığı daha önce yayınladığı ilanlar ile dönem dönem uzman erbaş alımları gerçekleştirdi. Peki, yakın sürede TSK uzman erbaş alımı gerçekleştirecek mi?

TSK uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?

Uzman erbaş alımı hakkında TSK'dan yapılan açıklamada, “2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

TSK'nın yaptığı uzman erbaş alımı dışında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da bir açıklama geldi. Bakan Soylu ise “Bu konuda süreç devam ediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum.” dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları kapsamında jandarma ile sahil güvenlik bünyesine uzman erbaş alımlarının devam edeceği düşünülürlen, 4. grup duyurusu ve yeni uzman erbaş alımları için biraz daha sabır gerekiyor.