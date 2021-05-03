TSK 'nın 'pençe'si, Almanya'daki beslemeleri hareketlendirdi

YENİ AKİT / ANKARA

Mehmetçiğin operasyonları ile nefes alamaz duruma gelen terör örgütü PKK, operasyonlara destek verdiği gerekçesiyle Almanya’yı suçlayarak, Almanya Federal Meclisi önünde protesto eylemi başlattı.

Almanya’nın Berlin kentinde Brandenburg Tor'da bulunan Alman Federal Meclisi önünde sivil itaatsizlik eylemi başlatan terör örgütü yandaşları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zap, Metîna ve Avaşîn’e yönelik başlatmış olduğu operasyonlarda Alman Federal Meclisi’nin sesiz kaldığını operasyonları durdurmak için adım atmadığını öne sürüyorlar. Terör örgütü PKK’nın paçavraları ve İmralı canisi Öcalan’ın posterlerini taşıyan gruba ses ve görüntü kaydı alan polisin müdahale etmesi beklenirken, örgüt adına açıklama yapan terör seviciler örgüt adına propaganda içerikli sloganlar atıyorlar. Almanya’da terör listesinde bulunan PKK’nın Avrupa uzantıları hakkında daha öncede soruşturma başlatılmış, “Terör örgütü üyeliği’, “Terör örgütünün bölge yöneticiliği” gibi suçlardan ağır hapis cezaları ve sınır dışı işlem kararları alınmıştı.