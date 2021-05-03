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Dünya

TSK 'nın 'pençe'si, Almanya'daki beslemeleri hareketlendirdi

Terör örgütü PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyine yönelik başlattığı kararlı ve başarılı Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarına Almanya’nın destek verdiği gerekçesiyle protesto eylemi başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 21:18:00 -
TSK 'nın 'pençe'si, Almanya'daki beslemeleri hareketlendirdi

 YENİ AKİT / ANKARA 

Mehmetçiğin operasyonları ile nefes alamaz duruma gelen terör örgütü PKK, operasyonlara destek verdiği gerekçesiyle Almanya’yı suçlayarak, Almanya Federal Meclisi önünde protesto eylemi başlattı.

Almanya’nın Berlin kentinde Brandenburg Tor'da bulunan Alman Federal Meclisi önünde sivil itaatsizlik eylemi başlatan terör örgütü yandaşları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zap, Metîna ve Avaşîn’e yönelik başlatmış olduğu operasyonlarda Alman Federal Meclisi’nin sesiz kaldığını operasyonları durdurmak için adım atmadığını öne sürüyorlar. Terör örgütü PKK’nın paçavraları ve İmralı canisi Öcalan’ın posterlerini taşıyan gruba ses ve görüntü kaydı alan polisin müdahale etmesi beklenirken, örgüt adına açıklama yapan terör seviciler örgüt adına propaganda içerikli sloganlar atıyorlar. Almanya’da terör listesinde bulunan PKK’nın Avrupa uzantıları hakkında daha öncede soruşturma başlatılmış, “Terör örgütü üyeliği’, “Terör örgütünün bölge yöneticiliği” gibi suçlardan ağır hapis cezaları ve sınır dışı işlem kararları alınmıştı.

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Yorumlar

Almando Muzsurat

Fetö ve PKK gibi terör örgütlerini besleyen Almanyada bu terör eylemcilerin kudurmasına alman polisi yine seyirci kalmış.
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