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Gündem

TSK merak edilen görüntüleri yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin koronavirüs salgını döneminde ordu içi eğitimlerinin gösterildiği bir video hazırladı. Virüse karşı her tür tedbirin alındığı ordu içi eğitimlerin gösterildiği videoda ile beraber “Virüse karşı sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına özen göstererek eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 22:15:00 -

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) koronavirüs salgını döneminde ordu içi eğitim faaliyetleri hakkında bir video paylaştı. Sabah'ın haberine göre; MSB'nin sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin virüse karşı her tür tedbiri alarak eğitimlere devam ettiğini gösteren video ile birlikte bir açıklama da yayınlandı.

TSK, video ile birlikte şu cümlelere yer verdi:

'Virüse karşı sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına özen göstererek eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz.''

Bilindiği üzere, koronavirüs salgının başladığı ilk zamandan itibaren hudut birliklerinde koronavirüsten korunmak maksadıyla personelin güvenliği için gerekli önlemler aldı. Personelin koronavirüs salgınından etkilenmemeleri için kişisel korunmaya yönelik bilgilendirme yapıldığı gibi birliklerde dezenfekte işlemlerinin hassasiyetle uygulandı. Mehmetçik'in virüse karşı güvenliğini tam anlamında sağlamak için mutfaktan koğuşa ve birliklere kadar her tür tedbir uygulandı.

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