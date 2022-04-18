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Gündem TSK Irak'ta vurdu, ses oradan geldi! Kudurun köpekler
Gündem

TSK Irak'ta vurdu, ses oradan geldi! Kudurun köpekler

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyon sonrasında Fransa'da terör örgütü yandaşları, sokağa çıkarak protesto düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 12:17:00 -
TSK Irak'ta vurdu, ses oradan geldi! Kudurun köpekler

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütünün yapılanmalarına yönelik Pençe Kilit operasyonunu başlattı.

Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'a yapılan operasyonda tüm hedefler başarıyla imha edilirken, operasyon halen devam ediyor.

Operasyonun başladığı haberini alan Avrupa'daki terör örgütü sempatizanları, sokaklara dökülerek protestolar düzenledi.

Fransa'nın Marsilya kentinde terör örgütü yandaşları, ellerinde örgüt elebaşının resmi ve çeşitli poster ve pankartlar açıp sloganlar atarak yürüdü.

 

 

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Yorumlar

Vatan Sever

Onlar protesto düzenler bizim aslanlar sarı torbalara dizer, herkes bildiğini yapacak kİ düzen bozulmasin degilmi,
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