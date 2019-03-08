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TSK ile Rusya devriyeye başladı! İşte o 6 nokta

Türk Silahlı Kuvvetleri, Soçi Mutabakatı kapsamında Rusya ile ortak devriye çalışmalarına başladı. Ortak devriye yapılacak 6 nokta belirlendi.

08 Mart 2019 Cuma 15:10
TSK ile Rusya devriyeye başladı! İşte o 6 nokta

Türk Silahlı Kuvvetleri, Soçi Zirvesi'nde varılan mutabakat çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde devriye faaliyetine başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 14 Şubat'ta Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Soçi Zirvesi'nde alınan karar çerçevesinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde devriye faaliyetini başlattı.

6 noktayı içeriyor

Devriye faaliyeti, mutabakat kapsamında oluşturulan silahsızlanma bölgesinde, İdlib'in kuzeyinden başlayarak Halep ilinin güneyine uzanan hatta yapılıyor.

TSK konvoyunun güzergahı şu 6 noktayı içeriyor: "İdlib'in kuzeyindeki Kefer Lusin ile Dana, Halep'in batısındaki Etarib, Halep'in güneybatısındaki Gammari, Kanatir ve Tel Eys."

Devriyeler devam edecek

Devriyelerin devam etmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün katıldığı AA Editör Masası'nda gün içerisinde, TSK'nın silahsızlanma bölgesinde, Rus ordusunun ise İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde gün içinde devriye faaliyetine başlayacaklarını duyurmuştu.

TSK, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 12 ateşkes gözlem noktası bulunduruyor. Rus ordusu ise 10 noktada mevcut.

Beşşar Esed rejimi güçleri, tüm anlaşmalara rağmen, silahsızlanma bölgesi de dahil olmak üzere İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bu yılın başından itibaren rejimin saldırılarında en az 111 sivil hayatını kaybetti, 335'ten fazla sivil yaralandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:10
  1. TSK
  2. Soçi Mutabakatı

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