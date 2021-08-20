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Gündem TSK 'Herkül' ile tahliye etti! Türkiye'ye dönüyorlar
Gündem

TSK 'Herkül' ile tahliye etti! Türkiye'ye dönüyorlar

Afganistan'da, Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuru yapan Türk vatandaşlarından bir bölümü daha Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 21:55:00 -
TSK 'Herkül' ile tahliye etti! Türkiye'ye dönüyorlar

Afganistan'da, Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından bir bölümü daha Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 100'ü aşkın Türk vatandaşı, tahliye için gelen TSK’nın C-130 Herkül tipi nakliye uçağına alındı. Yolcular arasında mahsur kaldıkları kent merkezinden Türk güvenlik güçlerince kurtarılan 5 sağlık çalışanı da yer aldı.

Tahliye uçağına binen Türk vatandaşları, AA muhabirine yaşadıkları heyecanı anlattı.

Türkiye'ye döneceği için mutlu olduğunu belirten Kadri Güven, "Mutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti buradaki insanlar için elinden geleni yaptı. Umarım onlar için de en kısa sürede her şey yoluna girer." dedi.

Diğer yolcular da böylesine zor bir günde Türkiye'ye dönmeleri için kendilerine destek olan yetkililere teşekkür etti.

Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı, akşam saatlerinde Kabil'den ayrıldı. Tahliye kapsamında nakliye uçağıyla Pakistan'a götürülecek Türk vatandaşlarının, buradan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

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