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TSK duyurdu: 1 haftada 86 terörist öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetlerince 17-31 Ağustos'ta Şırnak, Siirt, Hakkari ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, 86 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

31 Ağustos 2018 Cuma 21:19
TSK duyurdu: 1 haftada 86 terörist öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetlerince 17-31 Ağustos'ta Şırnak, Siirt, Hakkari ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, 6'sı sözde lider kadroda olmak üzere, 86 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 573 oldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 17-31 Ağustos'ta PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Hakkari ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi. Yürütülen operasyonlarda, 6'sı sözde lider kadrodan, yurt içinde 58, yurt dışında 28 olmak üzere, toplam 86 terörist etkisiz hale getirildi.

8 ASKER ŞEHİT OLDU

Operasyonlarda, 19 piyade tüfeği, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir makinalı tüfek, bir RPG-7 roket atar ile bol miktarda bu silahlara ait mühimmat, 19 el bombası, 5 telsiz, 5 kilogram amonyum nitrat, beş kilogram C-4 patlayıcı madde ve 21 kilogram tahrip kalıbı ele geçirilirken, 12 el yapımı patlayıcı imha edildi. Operasyonlar sırasında 8 asker şehit olurken, 16 asker yaralandı. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 75 bin 823 paket kaçak sigara ve 29 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLARDA 4 BİN 573 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 573 oldu. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit olurken, 240 asker yaralandı. TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü, harekat kapsamında bugüne kadar 264 mayın ve bin 392 el yapımı patlayıcı imha edildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 21:19
  1. Şırnak
  2. Siirt
  3. Ordu
  4. Hakkari
  5. Terörle Mücadele
  6. Genelkurmay Başkanlığı
  7. TSK
  8. öldürülen teröristler

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