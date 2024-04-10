TSK bayramda da nefes aldırtmıyor! PKK'lı teröristlerin inleri yerle bir edildi

Operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

“Tunceli ve Şırnak’ta bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-23’ operasyonlarında 32 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlarda; 9 havan mühimmatı, 239 kilogramlık bin 493 adet patlayıcı, 2 anti-tank mühimmatı, 4 EYP ve EYP düzeneği, 30 kg amonyum nitrat, 31 fünye, RPG-7 roketatar ile çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Tunceli ve Şırnak’ta Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucusu timleri, J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle ‘Bozdoğan-23’ operasyonları gerçekleştirildi.

Aliboğazı, Cudi Dağı ve Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda; 9 havan mühimmatı 239 kilogramlık bin 493 adet patlayıcı, 2 anti-tank mühimmatı ve sevk fişeği, 4 EYP ve EYP düzeneği, 30 kg amonyum nitrat, 31 mekanik fünye, 57 pil bloğu (EYP hazırlamak üzere kullanılan) RPG-7 roketatar, Savunma tipi el bombası (parça tesiri yüksek), AK-47 piyade tüfeği, 237 adet PKM, AK-47 ve BKC fişeği ele geçirildi. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı.”