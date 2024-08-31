  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beklenmedik gelişme! Başkan Erdoğan'ın 35 gün önce atadığı isim affını istedi

Gazze'de can kaybı 40 bin 691’e yükseldi

Zerre kadar da olsa utanın vesayetçiler! 28 Şubat zulmünden dekanlığa giden yol

Çinli otomobil devi BYD, onu işe aldı! Çin devinin gözü Türkiye'de

Çinliler Adana ve Denizli'yi gözüne kestirdi! Herkes şaştı kaldı

Netflix'ten Türkiye düşmanı dizi! Mehmeçiğe 'çirkin' iftira

Trump'tan Harris'e cevap: O ülkeden yürüyerek geçen ilk kişiyim...Sözleri gündemi salladı

Fenerbahçe zikren iflas etti! Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı da solladı! Ama başarıyla değil maalesef…

Türkiye ve Irak'tan Süveyş'e alternatif dev proje! Tüm dünya, yaşananları şaşkınlıkla izliyor

Galatasaray’dan şok açıklama gelebilir bu akşam! "Bir stoperimiz tamamen yok olabilir" deniyordu! Bu sefer ne olacak peki…
Gündem TSK asrın en yoğun faaliyetlerini icra ediyor! Bu süreçte neler yaşandı? Müthiş başarılar, dünya şok oluyor
Gündem

TSK asrın en yoğun faaliyetlerini icra ediyor! Bu süreçte neler yaşandı? Müthiş başarılar, dünya şok oluyor

Yeniakit Publisher
2024-08-31 22:40:00 -
TSK asrın en yoğun faaliyetlerini icra ediyor! Bu süreçte neler yaşandı? Müthiş başarılar, dünya şok oluyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) faaliyet alanlarının genişlediğini ve son bir asrın en yoğun faaliyetlerini icra ettiğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Törene KKTC, Libya, ve Senegal'den gelen toplam 496 deniz astsubayı mezun olarak ant içti.

Bakan Güler, uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin artan etkisiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerinin son bir asrın en yoğun ve en etkin düzeyine ulaştığını belirtti. Güler, mevcut güvenlik ortamının politik, askeri, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerle yeniden şekillendiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin jeopolitik gelişmelere karşı proaktif politikalar geliştirdiğini ifade etti.

Deniz Kuvvetleri'nin Atlantik’ten Hint Okyanusu’na kadar Türk bayrağını dalgalandırdığını söyleyen Bakan Güler, donanmanın uluslararası görevlerle bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağladığını belirtti. Güler, "TSK bu coğrafyanın en güçlü ordusudur," diyerek Türk ordusunun önemine vurgu yaptı.

Türkiye’nin güçlü bir donanmaya sahip olmasının bir zorunluluk olduğunu belirten Güler, yerli ve milli teknolojilerle Deniz Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Güler ayrıca, nitelikli personelin yetiştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin çok yönlü bir şekilde devam ettiğini belirtti.


Törende ayrıca Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Kalyoncu da bir konuşma yaptı. Tören, mezun astsubaylara diplomalarının verilmesi ve sancak devir teslimi ile sona erdi. Programa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve Yalova Valisi Hülya Kaya da katıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23