TSK asrın en yoğun faaliyetlerini icra ediyor! Bu süreçte neler yaşandı? Müthiş başarılar, dünya şok oluyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Törene KKTC, Libya, ve Senegal'den gelen toplam 496 deniz astsubayı mezun olarak ant içti.

Bakan Güler, uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin artan etkisiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerinin son bir asrın en yoğun ve en etkin düzeyine ulaştığını belirtti. Güler, mevcut güvenlik ortamının politik, askeri, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerle yeniden şekillendiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin jeopolitik gelişmelere karşı proaktif politikalar geliştirdiğini ifade etti.

Deniz Kuvvetleri'nin Atlantik’ten Hint Okyanusu’na kadar Türk bayrağını dalgalandırdığını söyleyen Bakan Güler, donanmanın uluslararası görevlerle bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağladığını belirtti. Güler, "TSK bu coğrafyanın en güçlü ordusudur," diyerek Türk ordusunun önemine vurgu yaptı.

Türkiye’nin güçlü bir donanmaya sahip olmasının bir zorunluluk olduğunu belirten Güler, yerli ve milli teknolojilerle Deniz Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Güler ayrıca, nitelikli personelin yetiştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin çok yönlü bir şekilde devam ettiğini belirtti.



Törende ayrıca Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Kalyoncu da bir konuşma yaptı. Tören, mezun astsubaylara diplomalarının verilmesi ve sancak devir teslimi ile sona erdi. Programa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve Yalova Valisi Hülya Kaya da katıldı.