‘TSK aslına döndü’ diyen PÖH’çüye soruşturma

PÖH kariyeri üstün başarılarla dolu olan, Afrin’de ve 15 Temmuz’da teröristlere karşı kahramanca mücadele eden ancak sosyal medya paylaşımı nedeniyle açığa alınan Yunus Efe’nin “Yıllarca; türbanla, dinle uğraşan TSK’yı asl-i hüviyetine çeviren adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’a selam olsun” paylaşımı dolayısıyla hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Polis Özel Harekat (PÖH) kariyeri üstün başarı ödülleriyle dolu olan Yunus Efe, 18 Mart 2020’den bu yana açıkta. Yunus Efe’nin hiçbir hakaret ve yoruma yer vermeksizin “Anıtkabir’in Masrafları: Yıllık Elektrik Gideri 1.200.000, Temizlikçi Gideri 563.000, Bakım ve Onarım 732.000, Su Parası 23.000, Toplam 2.598.000” paylaşımı nedeniyle hakkında 5816 sayılı Mustafa Kemal’i koruma kanunundan dava açılmış ve bu nedenle açığa alınmıştı. Akit, 24 Haziran’da “Kahramana 5816 zulmü”, 25 Haziran’da “Efe’ye 5816 zulmü anayasaya aykırı” manşetleriyle mağduriyeti gündeme taşımıştı. Efe hakkında son olarak TSK’yı aslına döndürdüğü için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiği paylaşımı nedeniyle “Türkiye Cumhuriyeti ve organlarını aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile kurulan ittifakla TBMM’ye giren ve Türk ordusuna satılmış diyen CHP milletvekili Ali Mahir Başarır gibiler vekil sıfatıyla elini kolunu sallayarak gezdiği ülkemizde TSK’nın asli hüviyetini kazanması dolayısıyla şükranlarını iletenlerin başına ise gelmeyen kalmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Başarır hakkında suç duyurusunda bulunurken kuvvet komutanları henüz yasal yollara başvurmadı.

TSK’ya minnet, Erdoğan’a teşekküre soruşturma!

Hendek operasyonlarında, Afrin Harekatı’nda ve 15 Temmuz’da hain teröristlere karşı kahramanca mücadele veren ancak sosyal medya paylaşımları nedeniyle açığa alınan Yunus Efe’nin, Peygamber Ocağı’nın FETÖ ve 28 Şubat artıklarından arındırılması dolayısıyla “Yıllarca; türbanla, laiklikle, din ile uğraşan TSK, bunlarla uğraşmayı bırakıp asıl düşmanımız olan PKK ve Yunan ile mücadele etmeye başladı hamd olsun. TSK’yı da asl-i hüviyetine çeviren adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’a selam olsun” paylaşımı nedeniyle hakkında yasal takip başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düğmesine bastığı soruşturmada, Yunus Efe’ye “Türkiye Cumhuriyeti ve organlarını aşağılama” gibi tuhaf suçlama yöneltildi. Başsavcılığın 2020/86286 no’lu soruşturma dosyasında Efe’nin ‘suç’una şöyle yer verildi: “İhbar ekinde gönderilen ekran görüntüsünde https://twitter.com/mucahid25/status/1293133917432807424 url adresli 11.08.2020 tarih ve saat 01.35’de ‘Yıllarca; Türbanla, laiklikle, din ile uğraşan TSK, bunlarla uğraşmayı bırakıp asıl düşmanımız olan PKK ve Yunan ile mücadele etmeye başladı hamd olsun. TSK’yı da asl-i üviyetine çeviren adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’a selam olsun...’ yazılı tweet attığı görülmüştür.”