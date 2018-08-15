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TSK açıkladı! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamaya göre; Sincar'da gerçekleştirilen operasyonda kırmızı listedeki sözde Sincar sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı terörist öldürüldü.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 22:18
TSK açıkladı! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Operasyonla etkisiz hale getirilen PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi İsmail Özden yurt dışında etkisiz hale getirilen kırmızı listedeki ilk terörist oldu.

OPERASYONA BEDİRHAN MUSTAFA KARAKAYA ADI VERİLDİ

Sınır ötesine düzenlenen operasyona Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi.

TSK açıklamasında "TSK ve MİT tarafından 15 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen müşterek operasyonla, kırmızı listede aranan PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar Sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 22:18
  1. Hakkari
  2. TSK
  3. MİT
  4. Bedirhan Mustafa Karakaya

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