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TSK açıkladı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari kırsalında devam eden operasyonlarda toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 21:23
TSK açıkladı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari kırsalında devam eden operasyonlarda toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, bugün Hakkari ve Irak kuzeyindeki operasyonlarda Türk birliklerine saldırı hazırlığında bulunan 7 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bugün Hakkari kırsalında devam eden operasyonlarda 1 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirildiği, böylece Hakkari ve sınır ötesinde bugün icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8 olduğu ifade edildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda; 2 adet RPG-7 mühimmatı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği ile çok miktarda mühimmat, 5 kilogram C-4 patlayıcı madde, 6 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 3 adet el bombası, 3 adet EYP düzeneği, çok miktarda EYP yapımında kullanılan malzeme, 40 adet el bombası fünyesi, 3 adet telsiz, 1 bilgisayar ve çeşitli örgütsel doküman ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 21:23
  1. Hakkari
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Terörle Mücadele

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