TSK 10’uncu A400M nakliye uçağını o tarihte teslim alacak

İTÜ Savunma Teknolojileri Kulübü ( SAVTEK ) tarafından gerçekleştirilen "Savunma Teknolojileri Günleri 2021" etkinliğinde konuşan Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, A400M programında Türkiye’nin sipariş ettiği nakliye uçaklarının sonuncusunun 2022’de teslim edileceğini açıkladı.

Şeref Can, 2022’de test ve kabul faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı/Kayseri’ye geleceğini aktardı.

A400M ATLAS stratejik nakliye uçağı projesi programı 1985 yılında başlatılmış, Türkiye’nin katılımı ise 1988 yılında gerçekleşmişti. Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya ve Türkiye’nin iştirak ettiği proje kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için toplamda 10 adet A400M tedarik edilecek. A400M nakliye uçaklarının ilki 12 Mayıs 2014 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılmıştı.

A400M Atlas namı diğer "Koca Yusuf"

A400M bir OCCAR (Ortak Silahlanma İşbirliği Örgütü) projesidir. Türkiye OCCAR üyesi olmayıp proje ortağı ülke konumundadır.

Program Mayıs 2003’te resmi olarak başlatılarak OCCAR’a entegre edildi. Projenin evveliyatı 1980’lere dayanıyor olsa da A400M projesi asıl olarak OCCAR ile birlikte başlamıştır. Katılımcı ülkelerin şu andaki niyeti 170 uçak tedarik etmektir. Ülkeler ve sipariş miktarları şu şekildedir;

Almanya: 53

Fransa: 50

İspanya: 27

İngiltere: 22

Türkiye: 10

Belçika: 7

Lüksemburg: 1

Program üyesi olmayan Malezya ise 4 uçak siparişi vermiştir.

Hepsi NATO üyesi olan sekiz Avrupa ülkesi tarafından başlatılan projede ilk uçuşunu 11 Aralık 2009’da yapan A400M’in ilk üretim uçağı Ağustos 2013’de Fransız Hava Kuvvetlerine teslim edildi ve bir yılın sonunda hizmete girdi. A400M nakliye uçağı son zamanlarda Irak ve Suriye üzerindeki hava operasyonlarında kullanıcı ülkelerce aktif olarak görev alırken; Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Afrika Sahel Bölgesi, Mali ve Orta Doğu’daki Fransa ve Türkiye’nin askeri faaliyetlerinde de operasyonel kullanım gördü.