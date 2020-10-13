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Ekonomi TSE'den ASO 1. OSB'ye Güvenli Hizmet Belgesi
Ekonomi

TSE'den ASO 1. OSB'ye Güvenli Hizmet Belgesi

ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş: - "Salgınla mücadelede işletmelerimize örnek olmak adına belgelendirme çalışmalarına başladık ve kısa süre içinde gerekli şartları sağlayarak TSE tarafından belgelendirildik"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:57:07 -
TSE'den ASO 1. OSB'ye Güvenli Hizmet Belgesi

ANKARA (AA) - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesine (OSB) "Güvenli Hizmet Belgesi" verildi.

ASO 1. OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, belgeyi TSE Başkanı Adem Şahin, ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş'a takdim etti.

ASO 1. OSB, Ankara'da "Güvenli Hizmet Belgesi"ni alan ilk OSB oldu.

TSE'nin "Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı" şartlarını yerine getiren ASO 1.OSB, yapılan denetimler sonucu "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi"ni almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdaş, alınan belgeyle salgının başladığı ilk günden itibaren uygulamaya koydukları önlem ve tedbirleri bir nevi taçlandırdıklarını belirterek, "ASO 1.OSB olarak üretim yapan tüm işletmelerimize elimizden gelen bütün destekleri sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akdaş, zorlu bir süreçten geçildiğine dikkati çekerek, bu sürecin en az hasarla atlatılması için ülke genelinde önemli çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

Devlet, sağlık çalışanları ve TSE başta olmak üzere tüm kurumların salgına karşı mücadele ettiğine dikkati çeken Akdaş, şunları kaydetti:

"ASO 1.OSB olarak üretim yapan tüm işletmelerimizin bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Salgınla mücadelede işletmelerimize örnek olmak adına belgelendirme çalışmalarına başladık ve kısa süre içinde gerekli şartları sağlayarak TSE tarafından belgelendirildik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için çalışan herkese teşekkür ediyor, en kısa zamanda bu sıkıntılı günlerin sona ermesini diliyorum."



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