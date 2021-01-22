TSE ve TÜRES’ten iş birliği

Kontrollü normalleşme süreci aşamasında, yeme-içme sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin güvenli bir şekilde devam edebilmesi için TÜRES üyesi restoranlarda denetimler gerçekleştirilecek. Gerekli şartları sağlayan restoranlar “TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi” ile belgelendirilecek.



Bu kapsamda, TSE ve TÜRES iş birliğine yönelik protokol, çevrim içi olarak gerçekleştirilen törende imzalandı. İmza töreninde konuşan TSE Başkanı Adem Şahin, şunları kaydetti:



“TSE olarak şimdi yeni bir çalışmanın içindeyiz. İmzaladığımız protokolle, TÜRES üyesi olan işletmelerin belgelendirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız. Bu iş birliğimizin amacı, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında restoranlarda sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasıdır. Ayrıca gerekli altyapının geliştirilmesine katkı sağlamak ve genel standartları belirlemektir.”



“İşletmerin bir an önce açılacağını öngörüyoruz”



TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl de salgının nedeniyle ikinci kez yerinde hizmete kapatılan restoran, lokanta ve kafelerin, açılışları sonrasında bu belgeye sahip olmalarının işletmeleri eskiye oranla çok daha güvenli yapacağını belirtti. Bingöl, “Bu belgeye sahip işletmelerin bir an önce güvenle açılacağını öngörüyoruz. Resmi kurumlar nezdinde yaptığımız temaslarda da böyle bir izlenim edindik. Bu doğrultuda ülkemizin köklü kurumlarından olan TSE ile yaptığımız bu protokol büyük önem arz ediyor. Hem üyelerimize hem de sektörümüzün temsilcilerine bu belgeyi edinmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.