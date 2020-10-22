TSE Kovid-19 ile mücadeleyi "belgelendirme modeliyle" destekliyor

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Türk Standardları Enstitüsü (TSE), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye'deki işletme, okul ve alışveriş merkezlerinin güvenli hizmet ve üretim konularında belgelendirilmesi çalışmalarına devam ediyor. Enstitü, bu alanda 962 kuruluş, 708 özel okul, 417 tesis ve 189 işletmenin belgelendirmesini yaptı.

TSE Başkanı Adem Şahin, AA muhabirine, Enstitü'nün Kovid-19 ile mücadele konusunda üstlendiği göreve ilişkin bilgi verdi.



Özellikle güvenli üretim için belgelendirme faaliyeti yürüttüklerini ifade eden Şahin, Enstitü'nün salgın sürecinde hayatın bir parçası haline gelen vatandaşların maske ihtiyacının karşılanması için önemli bir adım attığını söyledi.

Şahin, yıkanabilir bez maskeler için "TSE K 599 Kriteri"ni hazırladıklarını anımsatarak bu maskelerde üretimden tasarıma ve kullanım sonrası imhaya kadar tüm aşamaları belirlediklerini bildirdi.

Gönüllülük esasına dayalı belgelendirme modeliyle Türkiye'nin dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldığını vurgulayan Şahin, "Enstitümüz hazırladığı kılavuzlar ve standartlarla üretimin, hizmetin, eğitimin hijyenik ve güvenli sürdürülmesine rehberlik etti. Sanayi kuruluşlarında salgının üretime etkisini azaltmak, pandemi öncesindeki kazanımlarına geri dönmesini sağlamak üzere güvenli üretim belgelendirme programını başlattı. Süreçlerini programına göre yürüten 962 kuruluşumuz 'COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi' ile belgelendirildi." dedi.

Şahin, sanayi işletmeleri için hazırlanan kılavuz ve belgelendirme programının ilgi gördüğüne işaret ederek imalatçı ve işletmelerden olumlu geri dönüş aldıklarını dile getirdi.

- Turizm tesisleri de belgelendiriliyor

Hizmet sektöründeki pek çok kuruluşun TSE'ye başvurmasıyla bu alan için de belgelendirme modeli oluşturulduğu bilgisini veren Şahin, şöyle konuştu:

"Bu alanda faaliyet gösteren 189 işletmemiz 'Güvenli Hizmet Belgesi' ile belgelendirildi. TSE, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Güvenli Turizm Belgelendirme Programı'nda yer aldı. Ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş yelpazede bir dizi alınması önerilen tedbirleri içeren kriterler kapsamında konaklama tesislerini denetledi. 417 tesis 'Güvenli Turizm Belgesi' ile belgelendirdi."

Şahin, TSE'nin, eğitim ve öğretimin kesintisiz, güvenilir, kontrollü ve hijyenik ortamda sürdürülmesi için de çalışma yürüttüğünü belirterek "Enstitümüz, 'Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi' ve 'Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu hazırlayıp 'Okulum Temiz' belgelendirmesini başlattı. Denetçilerimiz, süreçlerini kılavuza göre yürüten 708 özel okula, 'Okulum Temiz Belgesi' verdi." ifadelerini kullandı.

Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile bilgi paylaşımının artırılması, teknik alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için protokol imzalandığını söyleyen Şahin, TSE'nin insanların belirli sürelerde zaman geçirdiği ve alışveriş yaptığı AVM'leri de belgelendirdiğini kaydetti.

- Denetlemeler tarafsız gözle yapılıyor

Bu yıl TSE'nin 66'ncı kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Şahin, enstitünün Türkiye'nin standardizasyon alanında etkin olması için yurt içinde ve dışında çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bazı denetim unsurlarının TSE'ye devredildiğine işaret ederek Bakanlık tarafından muayene yetkisi 2018 itibarıyla devredilen ilk faaliyetin 'Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği' kapsamında bulunan hız ihlal tespit donanımlarının muayenesi olduğunu bildirdi.

Bu muayeneler kapsamında, hız limitlerini aşan araçların tespit edildiği anlık ya da ortalama hızı hesaplayan ölçü aletlerinin muayenelerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Şahin, bu faaliyetle cezai yaptırım sahibi mercilerle vatandaşlar arasında tarafsız bir göz olarak kontrollerin yapıldığını ve yasal metrolojik gereklerle ilgili mevzuatların garanti altına alındığını dile getirdi.

Şahin, bir diğer faaliyetlerinin ise ölçü aletlerinin muayeneleri olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"2020 itibarıyla muayene faaliyetleri enstitümüz tarafından gerçekleştirilen ölçü aletleri var. Bunlar, su haricindeki sıvılar için ölçme sistemleri, 2 bin kilogram ve üzeri kapasiteli otomatik olmayan tartı aletleri, aks kantarları, kütle ölçüleri ve kütle setleri, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, sıkıştırılmış doğal gaz ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, demir yolu yük ve sarnıçlı vagonlarıdır. Bu muayenelerle, ticarette kullanılan yasal metrolojinin odağında olan konularda ölçüm yapan ekipmanların, mevzuat uygunluğuyla doğru ayarlara sahip olması, tarafsız bir kamu kurumu tarafından garanti altına alınıyor."

