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Ekonomi TSE Başkanı Adem Şahin'den "Dünya Standartlar Günü" mesajı:
Ekonomi

TSE Başkanı Adem Şahin'den "Dünya Standartlar Günü" mesajı:

"Devam eden bu zorlu süreçte, standartların güven tesis ederek ticaretin temelinde yer aldığı görüldü"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:43:34 -
TSE Başkanı Adem Şahin'den "Dünya Standartlar Günü" mesajı:

ANKARA (AA) - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, standartların, küresel ekonomide önemli bir role sahip olduğunu belirterek, "Devam eden bu zorlu süreçte, standartların güven tesis ederek ticaretin temelinde yer aldığı görüldü." ifadesini kullandı.

Şahin, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, standartların, topluma ve kuruluşlara ortak anlayış için bir temel oluştururken, iletişimi, ticareti ve üretimi kolaylaştırmak için önemli bir araç olarak kullanıldığını vurguladı.

Standartların hayatın her alanında yer aldığına ve küresel ekonomide önemli bir role sahip olduğuna dikkati çeken Şahin, "Devam eden bu zorlu süreçte, standartların güven tesis ederek ticaretin temelinde yer aldığı görüldü." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, bu yıl hızlı nüfus artışı ve kentleşmenin, sınırlı kaynakların etkin kullanımını desteklemesini sağlamak amacıyla "Dünyayı Standartlarla Korumak" konusuna odaklanıldığına işaret ederek, "Standartlar, uygunluk değerlendirme faaliyetleriyle, ticaretin serbestleştirilmesine katkı verirken, diğer yandan belirlenen kural ve şartlarda mal, hizmet üretiminde, insanların, canlıların ve çevrenin korunmasına yönelik önlemler alınmasını sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

- "Farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetler sürüyor"

TSE'nin, Türkiye'de standardizasyonun taşıdığı önemi anlatmaya, bu konuda farkındalığın artırılmasına yönelik toplantı ve faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ettiğine dikkati çeken Şahin, bu kapsamda yarın "Dünya Standartlar Günü" kapsamında düzenlenecek çevrim içi seminerde standardizasyon konusunda güncel gelişmeleri değerlendireceklerini aktardı.

Şahin, ilgili paydaşların seminere katılımını önemsediklerini belirterek, standartların öneminin anlaşılmasına, standardizasyon bilincinin yaygınlaşmasına hizmet eden 14 Ekim Dünya Standartlar Günü'nü kutladı.

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