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Spor TS Sivas Özet İzle| Trabzonspor Sivasspor kaç kaç bitti
Spor

TS Sivas Özet İzle| Trabzonspor Sivasspor kaç kaç bitti

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, evinde karşılaştığı DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 08:09:00 -
TS Sivas Özet İzle| Trabzonspor Sivasspor kaç kaç bitti

8. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan atağında, Ekuban'ın ceza sahasının sol çaprazından sert şutunda kaleci Samassa korner attı.

15. dakikada Sivasspor sol taç çizgisinin hemen önünde serbest vuruş kazandı ve Faycal Fecr'in vuruşunda son dakikada korner atan kaleci Uğurcan Çakır'ın eline geçti.

21. dakikada Yatabare, Gradel'in tam ortasında sağ kanattan kafayı vurdu, kale sahasının hemen önünde top üstten hafif dışarı çıktı.

36. dakikada Trabz Ortiz sağ taraftan korner atışı kullandı ve Ekuban'ın kafa vuruşunda penaltı noktasına gitti.

45. dakikada Ekuban ile yaptığı ani Trabzonspor atağında Abdülkadir Ömür'ün pası ile ceza sahasında topla buluşan Ekuban, topu kaleci Samassa'nın sağından kaleye yolladı. 1-0

 46. ​​dakikada Lewis Baker'ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün şutu kaleci Samassa'da kaldı.

72. dakikada Diabete'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Ekuban,,,,,,,2ın çektiği şut kalecisi Samassa'dan döndü. Dönen topu savunucuları uzaklaştırdı.

77. dakikada rakip takımdan sağ kanattan inen Gredel ceza sahasına girdi. Yatabare'nin ön direğe yaptığı vuruşta savunmadan sektiren topu Hakan Arslan tamamladı, top kaleye gönderildi. 1-1

Stadyum: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vıtor Hugo, Marlon, Abdulkadir Finger (Plaza min. 88?), Lewis Baker, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Bilal Başacıkoğlu (Sefa Akgün dakika 88?), Afobe (Diabete dakika 67)

Yedek: Erce Kardeşler, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç

Koç: Abdullah Avcı

DG Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara (Kerim Atakan Keskin dk.. 65), Ziya Erdal

x, Hakan Arslan, Claudemir (Barış Yardımcısı dk.55), Faycal Fajr, Ninga (Kone dk. 55), Max Gradel, Yatabare (Isaac Cofie dk. 90?)

Oyuncular: Zülfikar Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın

Koç: Mehmet Bülent Albayrak

Goller: Ekuban (en az 45) (Trabzonspor), Hakan Arslan (en az 77) (Sivasspor)

Sarı kart: Faycal Fajr (Sivasspor)

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