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"Truva Koleksiyonu" British Museum Shop'ta satılacak

Çanakkale'de Truva Müzesi ve Truva Ören Yeri ile İstanbul Arkeoloji Müzesinde bulunan mağazalarda satılan Truva efsanesini ve hazinelerini konu alan hediyelik eşyalardan oluşan yaklaşık 500 parçalık "Truva Koleksiyonu", Londra'daki British Museum Shop'ta satışa çıkıyor

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:34
"Truva Koleksiyonu" British Museum Shop'ta satılacak

İSTANBUL (AA) - Truva efsanesini ve hazinelerini konu alan 500 parça hediyelik eşyadan oluşan "Truva Koleksiyonu"nu, 21 Kasım'da Londra'daki British Museum Shop'ta satışa çıkarılacak.

Anadolu Kültürel Girişimcilik'ten (AKG) yapılan açıklamaya göre, 2017 başından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bulunan 186 müze ve ören yerinin ticari alanlarını işletmekte olan, dünyanın en büyük müze mağazası zinciri AKG, Truva Koleksiyonu ile yurt dışına açılıyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan British Museum'da 21 Kasım-8 Mart tarihleri arasında Troya Antik Kenti eserlerinden oluşan "Troy: Myth and Reality" sergisi düzenlenecek.

Truva hazinelerini bulundukları ülkelerden toplayarak çatısı altında sergilemeye hazırlanan British Museum, satışa sunacağı hediyelikler için AKG'nin Truva Koleksiyonu'nu seçti.

Sergi kapsamında, Çanakkale'de Truva Müzesi, Truva Ören Yeri ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan müze mağazalarda satılan Truva efsanesini ve hazinelerini konu alan koleksiyondan yaklaşık 500 parça hediyelik eşya, Londra'daki British Museum Shop'da satışa çıkarılacak.

Ayrıca Truva'ya ait 300 parça tarihi eser, Berlin Müzesi, İngiltere'deki Ashmolean Müzesi, Danimarka Ulusal Müzesi ve diğer kaynaklardan sergilenmek üzere müzeye getirilecek.

- "Topraklarımıza ait eserler başka ülkelerdeki müzelerde sergileniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKG İcra Kurulu Üyesi Ege Bağlıkaya, 5 ay süren uzun ve zahmetli bir sürecin ardından Truva Koleksiyonu'nun British Museum Shop'da satılması için anlaştıklarını belirtti.

Anadolu topraklarında doğmuş bir efsanenin AKG imzasıyla British Museum Shop'da satışa sunulacak olmasından gurur duyduklarını ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Ülkemiz açısından büyük anlamlar taşıyan bir ihracat olacak. Topraklarımıza ait eserler, başka ülkelerdeki müzelerde sergileniyor. Truva Koleksiyonu ile orada oluşacak ticari hacmin bir kısmını yeniden ülkemize kazandırmanın peşindeyiz. Bu satış, büyük ve sürdürülebilir bir ticari ilişkinin başlangıcı olması açısından çok önemlidir. Hedefimiz dünyadaki en prestijli müzeler olan British Museum, Louvre Museum, Vatican Museum gibi müzelerin mağazalarının devamlı tedarikçileri olmanın yanı sıra British Museum'da gerçekleşecek Truva Sergisi gibi geçici sergiler özelinde de ürünler üretip, dünya müze mağazalarında yer almak."

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:34
  1. Anadolu Kültürel Girişimcilik
  2. British Museum Shop
  3. Truva Koleksiyonu

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