Trump’tan yasak kalkar kalkmaz olay sözler! “Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor”

ABD'nin mevcut başkanı Donald Trump, yaptığı mitingle destekçilerine seslenirken, polis barikatlarını aşan Trump destekçileri Kongre binasına saldırdı. Baskın sonrası Kongre'de Biden'ın başkanlığını tescillemek için yapılan oylamaya ara verildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Twitter ise Trump'ın hesabını askıya aldı ve 12 saatlik bir erişim engeli koydu.

"Kargaşadan dolayı sarsıldım"

Engelin ardından paylaşımda bulunan Trump, ABD'de yaşanan kaos ortamını değerlendirdi. Kongreye yönelik baskını "çirkin bir saldırı" olarak nitelendiren Trump, "Tüm Amerikalılar gibi ben de şiddet, hukuksuzluk ve kargaşadan dolayı sarsıldım" ifadesini kullandı.

"Amerika her zaman hukuk devleti olmuştur"

Trump, olayların başlamasından kısa süre sonra asayişin sağlanması için Ulusal Muhafızları ve federal güvenlik güçlerini görevlendirdiğini belirterek, "Amerika her zaman bir hukuk devleti olmuştur ve böyle de olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemizi temsil etmiyorsunuz"

Protestoculara sert tepki gösteren Trump, "Siz ülkemizi temsil etmiyorsunuz. Hukuku çiğneyenler, bunun bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

"Tek amacım seçimin güvenliğini sağlamaktı"

Ülkenin zorlu ve yoğun bir seçim sürecinden çıktığını dile getiren Trump, "Şimdi tansiyon düşmeli. Seçim kampanya ekibim seçim sonuçlarına itiraz için tüm hukuki yolları kullandı. Tek amacım, seçimin güvenliğini sağlamaktı. Ben Amerikan demokrasisini savunmak için çabalıyordum" diye konuştu.