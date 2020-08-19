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Ekonomi Trump’tan vergi indirimi vaadi
Ekonomi

Trump’tan vergi indirimi vaadi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’de imalat tesislerini ABD’ye geri taşıyan Amerikan şirketleri için vergi indirimleri oluşturulması yolu ile 10 ay içinde 10 milyon istihdam oluşturulabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:26:00 -
Trump’tan vergi indirimi vaadi

“İstihdamı Çin’den Amerika’ya geri getiren şirketlere vergi indirimleri oluşturacağız” diyen Trump, yeniden seçildiği takdirde ABD ekonomisinin COVID-19 salgınının yol açtığı ekonomik şoktan güçlü şekilde toparlanacağını öngördüğünü söyledi. Trump, “Şu ana kada birlikte yaptıklarımız bir ekonomik mucizeden başka bir şey değil ve bunu yeniden yapıyoruz. Dünya tarihinin en büyük ekonomisini inşaa ettik ve şimdi bunu yeniden yapmalıyız” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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