Trump’tan vergi indirimi vaadi

“İstihdamı Çin’den Amerika’ya geri getiren şirketlere vergi indirimleri oluşturacağız” diyen Trump, yeniden seçildiği takdirde ABD ekonomisinin COVID-19 salgınının yol açtığı ekonomik şoktan güçlü şekilde toparlanacağını öngördüğünü söyledi. Trump, “Şu ana kada birlikte yaptıklarımız bir ekonomik mucizeden başka bir şey değil ve bunu yeniden yapıyoruz. Dünya tarihinin en büyük ekonomisini inşaa ettik ve şimdi bunu yeniden yapmalıyız” dedi.