0553 313 94 23

Trump'tan 'Venezuela'ya askeri müdahale' açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Venezuela'ya asker göndermenin bir seçenek olduğunu kaydetti.

03 Şubat 2019 Pazar 21:22
Trump'tan 'Venezuela'ya askeri müdahale' açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Venezuela'ya asker göndermenin bir seçenek olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına, Irak, İran ve Venezuela hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Venezuela'ya askeri müdahalenin seçenekler arasında olduğunu söyledi. Trump, ayrıca Irak'taki Amerikan askerlerinin, İran'ı izlemek için, gerekli olduğuna dikkat çekerek askerlerin Irak’tan geri çekilmeyeceğinin sinyalini verdi.

ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığının azalacağını söyleyen Trump, sadece istihbarat birimlerini bırakmak istediğini açıkladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 21:22
  1. ırak
  2. asker
  3. trump
  4. DÜNYA Haberleri
  5. Venezuela
  6. Irak
  7. Amerikan askerleri
  8. İran
  9. Afganistan

YORUM YAZ

  • MuratMurat16 dk önce
    Bu kabadayılık bakalım nereye kadar. Ne kibirliler duyduk ki şimdi tarihin tozlu sayfalarında. Nice az topluluklar, Allah'ın izniyle nice çok topluluklara galip gelmişlerdir. Nihayeetinde biri Amerikanın kibrini ve putunu kırıp balonunu patlatacak.
  • vatandasvatandas33 dk önce
    Kızıl kafir bir ülkede ne kadar satilmis yandaş bulursan o ülkeye saldiriyorsun terörist kafir nereye gitseniz o ülke de göz yaşı var Allahimin gazabi abd ve israil ve ab ülkeleri nin üzerine olsun doğa olayları sonu nuzu getirecek insallah
  • Halit Halit 1 sa önce
    Büyük şeytan iş başında

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
  2. Sibsi ve 2. Abdullah, ortak ekonomik..
  3. Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
  5. 100 bin dönüm arazi sular altında..
  6. "Vatandaşım ağlayacağına uyuşturucu..
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
  8. Maçın ardından
  9. ABD kuklası Guiado'dan yeni hamle:..
  10. Erdoğan sitem etti: Ne olacak halimiz?
  11. Erdoğan'dan Osman Çakmak'a telefon!
  12. MKE Ankaragücü'nden hakem kararlarına..
  13. Manchester kulüpleri haftayı..
  14. Yaralı sansar tedavi edildi
  15. Osman Çakmak kimdir? | Ampute milli..
  16. Basketbolda maçın ardından
  17. "ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması..
  18. Sakarya'da bıçakla yaralama
  19. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
  20. Trump'tan 'Venezuela'ya askeri..
Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi
İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi
O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor

Günün Karikatürü

03 Şubat 2019
Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı
'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı