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Dünya

Trump’tan tepki çeken adım: "Neyi ispat etmeye çalışıyorsun?"

Yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele konusunda halka ilginç tavsiyeleriyle gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump Arizona'daki bir maske üretim tesisini 'maske takmadan' ziyaret etti. Trump'a sosyal medyadan tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 10:25:00 - 2020-05-06 10:26:40
Trump’tan tepki çeken adım: "Neyi ispat etmeye çalışıyorsun?"

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Başkanı Donald Trump'ın ABD’nin Arizona eyaletinde yer alan N95 maskeleri üreten Honeywell fabrikasına gerçekleştirdiği ziyareti sırasında maske takmaması tepkilere neden oldu.

Trump'ın maske takmamasına tepki gösteren bir çok kişi "Maske fabrikasını geziyorsun, maske takmıyorsun, neyi ispatlamaya çalışıyorsun" dedi.

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de geçtiğimiz gün bir sağlık merkezi ziyareti sırasında maske takmamış ve ardından gelen eleştirilere yönelik “Maske takmam gerekliydi” itirafında bulunmuştu.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Adam nesini ispatlayacak, zaten aşılanmış ve korunmakta. Virüsler etki etmez.
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